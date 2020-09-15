Ученые назвали витамин, который поможет в борьбе с коронавирусом 2 15.09.2020, 19:43

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Люди с дефицитом этого витамина болеют в два раза чаще.

Американские ученые из Чикагского медицинского университета уверяют, что нехватка витамина D осенью увеличивает риск заражения коронавирусом. Поэтому чтобы избежать второй волны данного заболевания специалисты советуют позаботиться о достаточном уровне данного витамина в организме, пишет lenta.ua.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав состояние здоровья 500 человек. Оказалось, что те, у кого был дефицит данного витамина, заболевали новым опасным вирусом в два раза чаще.

Объясняют специалисты этот тем, что витамин D крайне важен для нормального функционирования иммунной системы. Главным его источником является ультрафиолет.

Но поскольку в осенне-зимний период получить необходимую дозу витамина D таким путем сложно, ученые рекомендуют обратить внимание на свой рацион питания и включить в него продукты, богатые данным витамином. К ним относятся жирная рыба и рыбий жир, морепродукты, сыр, яйца, грибы.

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