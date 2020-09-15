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Срочно! Остановлено два цеха на «Гродно Азот»

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  • 15.09.2020, 20:10
  • 4,441
Срочно! Остановлено два цеха на «Гродно Азот»

Власть больше всего боится забастовок.

На «Гродно Азот» начали активную подготовку к завтрашнему дню солидарности с остановки двух цехов - Карбамид 4 и Аммиак 3. Если их не запустить в течение двух дней - будет остановлен весь завод.

- Чтобы вы понимали. Это уже пол-завода остановилось. И процесс запуска может сильно затянуться. Если вообще состоится, - говорит сотрудник завода.

16 сентября - день солидарности.

Мы видим, что больше всего власть боится забастовок. Боится остановки предприятий. Боится потерять контроль.

Но если они боятся - значит, мы на верном пути.

Призываем всех проявить солидарность с бастующими рабочими Беларуси и остановить работу 16 сентября, - пишет телеграм-канал «Честные люди».

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