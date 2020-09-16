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Какие компании объявили забастовку 16 сентября

  • 16.09.2020, 11:53
  • 4,515
Какие компании объявили забастовку 16 сентября

Кафе, бары, магазины одежды, печатные центры, турфирмы, фотостудии и даже IT-компания.

16 сентября некоторые компании решили прекратить работу и присоединиться к общенациональной акции солидарности. Среди них — кафе, бары, магазины одежды, печатные центры, турфирмы, фотостудии и даже IT-компания. «Таким образом мы хотим высказать своё несогласие с насилием и поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию,» — комментирует свое решение магазин одежды ZNWR. Некоторые компании в этот день не стали объявлять о присоединении ко дню солидарности, но закрылись на сандень или переучет. Tut.by посмотрел, какие компании не работают 16 сентября.

«Страшно жить в стране беззакония и насилия». Какой общепит не работает 16 сентября

О нерабочем дне в среду объявило кафе «Вечное лето» на улице Киселева. «Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия», — сказано в объявлении на дверях заведения.

В своих соцсетях о присоединении к дню солидарности объявило кафе Soul Kitchen.

Будет закрыт рок-клуб TNT.

Также о нерабочем дне объявила пиццерия Zero Zero Minsk. В соцсетях они написали, что не работают в поддержку дня солидарности.

Также будет закрыто арт-пространство и бар Lo-Fi Social Club, бар BackDoor, фудтрак Elephant Bagel, веганский магазин ECOkit, кофейня Kitchen Coffee Roasters.

«Хотим поддержать бастующих рабочих». Какие магазины одежды не работают

Объявление об участии в дне солидарности в своих соцсетях опубликовал бутик ZNWR:

— Таким образом мы хотим высказать своё несогласие с насилием и поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию.⠀

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МЫ РАЗАМ!⠀⠀ ⠀⠀ Друзья, завтра, 16 сентября, мы присоединимся к Дню солидарности в Беларуси, чтобы поддержать бастующие заводы и предприятия нашей страны. ⠀⠀ ⠀⠀ В этот день магазин ZNWR по адресу: Немига, 3, работать не будет! ⠀⠀ ⠀⠀ Таким образом мы хотим высказать своё несогласие с насилием и поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию.⠀ ⠀ Вы неверагодныя!⠀ ⠀⠀ МЫ РАЗАМ!

Post udostępniony przez Z N W R (@znwr.minsk)

Магазин одежды LSTR в соцсетях объявил о том, что 16 сентября закрывается на переучет.

О своем присоединении к дню солидарности в соцсетях объявили магазин одежды ADEPT, шоурум TheYoung Clothes, шоурум Nine 22

«Не работаем, чтобы все могли спокойно жить и работать в будущем». Какие другие компании не будут работать 16 сентября

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День солидарности с бастующими. @honestpeople.by Сначала мы думали, что система не заметит закрытия на день маленького воздушного бизнеса. А потом решили, что важен каждый шаг от каждого человека. Ведь только так бегут к цели: шаг за шагом. Мы солидарны с бастующими и приняли решение не работать 16 сентября. Уверены, наши клиенты нас поддержат. Все обязательства по уже принятым заказам, конечно же, будут выполнены нами вечером вторника. Мы все невероятные и важен каждый из нас❤️

Post udostępniony przez ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ №1️⃣ В МИНСКЕ (@boomballoon.by)

— Сначала мы думали, что система не заметит закрытия на день маленького воздушного бизнеса, — говорится в объявлении в аккаунте магазина воздушных шаров boomballoon.by. — А потом решили, что важен каждый шаг от каждого человека. Ведь только так бегут к цели: шаг за шагом. Мы солидарны с бастующими и приняли решение не работать 16 сентября.

Также в среду не будет работать студия татуировки DOPEINK. «Останови работу — останови насилие», — написали они в своем профиле в Instagram.

Ко дню солидарности 16 сентября присоединился фотоцентр «Фотосквот».

Также среди неработающих — студия архитектуры и дизайна Good Project.

О дне солидарности 16 сентября объявил веложурнал Urbanoid. Сегодня его сайт не работает, на нем опубликована тематическая заглушка.

Ко дн солидарности присоединилась студия проката платьев Love Dress Magic.

Помимо этого в акции участвуют магазин подарков ручной работы Mushi Shop, магазин товаров для дома Misterdom Minsk (в соцсетях магазина отметили, что магазин не будет работать в связи с техническими работами кассового оборудования), маникюрный салон The Kithen (закрыты на санитарный день), печатный кооператив «Листовка», типография «Друк-С» (закрыта в связи с проведением санитарно-профилактических мероприятий), магазин упаковки foodybox.by (закрыт на переоценку), сервис подбора туров BigTrip.

Также с редакцией связался менеджер IT-компании Programming Components. Он рассказал, что их компания тоже не работает 16 сентября в связи с национальной забастовкой.

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