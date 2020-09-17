Европарламент принял резолюцию о мерах против РФ после покушения на Навального 17.09.2020, 14:46

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Руководство ЕС призвали разработать новую стратегию отношений с Россией.

Европарламент в четверг одобрил резолюцию, в которой призвал к проведению международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального, назвав его попыткой покушения на его жизнь, сообщает svoboda.org.

В резолюции также выражена глубокая обеспокоенность относительно повторяющихся случаев использования химического оружия против российских граждан. Власти России Европарламент призвал сотрудничать с расследованием ОЗХО.

Как говорится в тексте резолюции, проект которой предложили представители сразу нескольких ведущих фракций, попытка убийства Навального стала "частью систематических усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать его и другие критические голоса" в России, при этом дело Алексея Навального парламентарии рассматривают как одно из звеньев в цепочке политики Кремля, направленной на "репрессии внутри государства и агрессию вовне", включая подрыв миропорядка, основанного на соблюдении правил.

В резолюции также содержится призыв к руководству ЕС составить в ближайшее время список новых ограничительных мер в отношении России и расширить уже существующие санкции, в том числе использовать санкционные механизмы против лиц, становившихся объектом расследований Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным.

Документ также призывает власти ЕС требовать от властей России отменить репрессивные нормы российского законодательства, включая законодательство о так называемых иностранных агентах. При этом недавно принятые поправки в конституцию России названы в ней "незаконно вступившими в силу".

К руководству ЕС направлен призыв разработать новую стратегию отношений с Россией, а к государствам-членам союза - придерживаться единой позиции по этому вопросу. Документ подтверждает ранее высказанное Европарламентом негативное отношение к проекту газопровода "Северный поток-2". Также в нем содержится призыв ввести в действие санкционый механизм, подобный "закону Магнитского".

Отдельный пункт резолюции посвящен необходимости поддержать российское гражданское общество и независимые СМИ. В документе содержится призыв создавать для молодых граждан России условия для обучения в ЕС, в том числе путем создания "Российского университета за рубежом" в одной из стран Евросоюза.

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