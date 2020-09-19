Сотни минчан добились возвращения Елене Лазарчик похищенного лукашистами сына 19 19.09.2020, 13:51

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Фото: onliner.by

Активистку «Европейской Беларуси» поддержал и премьер-министр Польши.

Активистка «Европейской Беларуси» Елена Лазарчик была задержана днем 17 сентября, когда вышла из офиса правозащитного центра «Вeсна». В это время ее сын Артем находился в школе. Женщину отпустили в тот же вечер, однако к этому моменту педагоги уже вызвали органы опеки, которые увезли мальчика в приют Фрунзенского района, где он находился до сегодняшнего дня.

Сегодня с утра у входа учреждение собрались сотни человек, которые решили поддержать семью, сообщает onliner.by.

Фото: onliner.by

К полудню людей стало намного больше.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Ближе К 13 часам (буквально за несколько минут до окончания приемного времени) появилась Елена. Она направилась внутрь, чтобы забрать сына. Ее пропустили. Собравшие в этот момент начали хором петь детские песни.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Примерно через полчаса мама с ребенком вышли за ворота. Их встретили овациями, улыбками и криками ура.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Накануне освобождения мальчика премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал у себя твиттере возмущение историей с шестилетним Артемом: «Меня потрясла и шокировала новость о том, как белорусские власти вновь стали использовать детей в качестве политических заложников. Это варварство должно прекратиться. Я призываю белорусские власти вернуть шестилетнего Артема обратно его родителям, белорусским демократическим активистам Елене Лазарчик и Сергею Мацкойтю!»

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