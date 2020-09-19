В Киеве прошла акция, приуроченная ко Дню белорусской символики 2 19.09.2020, 21:02

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фото: «Радыё Свабода»

Белорусы и украинцы отметили День белорусской символики на Майдане Независимости.

В акции приняли участие и белорусы, вынужденные уехать в Украину в поисках безопасности. Активисты держали бело-красно-белые флаги, а затем выстроились на площади так, чтобы слово «Жыве!» можно было прочитать с воздуха, и развернули большой бело-красно-белый флаг.

Одна из организаторов акции - актриса театра, лидер рок-группы Naka Анастасия Шпаковская, уехавшая из Беларуси вместе с детьми, сказала «Радыё Свабода»:

«Сегодня праздник нашего настоящего флага и настоящих символов. Этим флешмобом и видео, которое мы сделаем, мы хотим поддержать наших белорусов, которые сейчас находятся в очень тяжелых и ужасных условиях».

фото: «Радыё Свабода»

фото: «Радыё Свабода»

фото: «Радыё Свабода»

фото: «Радыё Свабода»

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