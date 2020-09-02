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Студенты БГУИР массово выходят из «лукомола»

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  • 2.09.2020, 14:58
  • 16,962
Студенты БГУИР массово выходят из «лукомола»

Учащиеся выражают свой протест всеми возможными формами.

Представитель стачкома Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники рассказал Telegram-каналу "Баста!", как проходит забастовка в вузе.

- БГУИР продолжает протестовать и высказывать свою позицию насчет положения в стране. Студенты, приходящие в здание университета, обозначают себя, приносят плакаты, собирают подписи под петицией в Министерстов образования.

Проводятся собрания у корпусов. Ближайшее - в 15:20 у второго корпуса. На это время запланирован назначен коллективный выход из БРСМ. Сейчас печатаем заявление и вписываем свои данные. После собрания идем во второй корпус. БРСМ работает с 9 до 18 (кабинет 313). Сдаем заявление и членский билет.

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