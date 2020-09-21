Солигорский шахтер объявил забастовку под землей

Стачком «Беларуськалия» сообщил cайту Сharter97.org, что один из шахтеров рудника 4РУ, по предварительным данным, после ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований.
Оставшегося в шахте работника зовут Олег Куделка. Он передал записку, что останется в шахте, пока не будут выполнены его требования. Среди них — «прекращение беспредел силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны», а также отставка гендиректора «Беларуськалий».
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