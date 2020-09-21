Солигорский шахтер объявил забастовку под землей 14 21.09.2020, 9:11

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ФОТО: LIDER-PRESS.BY

Он выдвинул ряд требований.

Стачком «Беларуськалия» сообщил cайту Сharter97.org, что один из шахтеров рудника 4РУ, по предварительным данным, после ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований.

Оставшегося в шахте работника зовут Олег Куделка. Он передал записку, что останется в шахте, пока не будут выполнены его требования. Среди них — «прекращение беспредел силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны», а также отставка гендиректора «Беларуськалий».

Напомним, ранее забастовку под землей объявлял другой солигорский шахтер — Юрий Корзун.

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