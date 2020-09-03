Десять лет назад погиб Олег Бебенин 16 3.09.2020, 12:20

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Журналист был найден повешенным 3 сентября 2010 года на даче под Минском.

Олег Бебенин родился в 1974 году. Закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. В 1990-х годах работал заместителем главного редактора независимой белорусской газеты «Имя».

С 1998 года был основателем и руководителем сайта Charter97.org. У Олега Бебенина остались жена и двое сыновей.

Правоохранительные органы поспешили сообщить, что это самоубийство. Однако смерть Олега Бебенина вызывает много вопросов. Судмедэксперты путаются даже в дате ее наступления. Олег Бебенин не оставил после себя никакой записки. Друзья и коллеги журналиста, которые были на месте происшествия, заявляют о наличии на его теле следов насилия.

Прокуратура прекратила «проверку» по факту смерти Олега Бебенина через несколько месяцев после ее начала, несмотря на требования международных организаций и правозащитников о проведении надлежащего расследования.

Представители демократической общественности заявили о политическом убийстве. Смерть Олега Бебенина произошла накануне старта президентской кампании 2010 года, которая закончилась брутальным разгоном Площади в Минске. Журналист входил в команду одного из главных конкурентов Лукашенко – лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова.

«10 лет назад был убит основатель сайта «Хартия-97» Олег Бебенин. Все эти годы, каждый день, нам его не хватает. Сегодня, когда я вижу, как миллионы белорусов открыто протестуют против диктатуры Лукашенко, мне жаль только одного – что наши герои, такие как Олег Бебенин, которые отдали свои жизни борьбе за свободу, не видят этого. Но мы никого из них никогда не забудем. В свободной Беларуси именами героев будут названы улицы, дела об их гибели будут расследованы, а виновные за все ответят», – заявила главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина.

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