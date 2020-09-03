Максим Винярский: Стены рухнут, и мы вздохнем свободно и легко 2 3.09.2020, 20:33

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Координатор «Европейской Беларуси» вышел на свободу.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский вышел на свободу.

«За моей спиной стены Жодинской тюрьмы Т-8. Уже второй раз приходится отбывать здесь срок административного ареста, но это не страшно, страшно жить в Северной Корее, в которую мечтает превратить нашу страну таракан-маразматик. Но этого не произойдет. Стены тюрьмы рухнут, и мы вздохнем свободно и легко. И он исчезнет, как призрак на заре. Живет Беларусь!» - написал Максим Винярский в Facebook.

фото: Maksim Viniarski/facebook

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