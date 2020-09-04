Наша непобедимая армия Ирина Халип

4.09.2020, 10:38

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Ирина Халип

Это будет лучшая осень в нашей жизни.

Это было самое тяжелое лето в нашей жизни. Это было самое прекрасное лето в нашей жизни. Сейчас за нас молится и переживает весь мир. И в глубине души немного завидует: ни в одной стране мира давно уже не было такого удивительного лета.

У нас уже была страшная и прекрасная зима 2010-2011 годов, без которой нынешнее лето не стало бы историческим. Тогда белорусы бесстрашно вышли на площадь, а потом стали фантастически солидарными: собирали деньги для семей политзаключенных, писали письма и открытки, с риском лишиться свободы ехали с фейерверками под стены тюрем и колоний, чтобы в день рождения арестантов устроить праздничный салют. У нас была страшная и прекрасная весна 2006 года, когда мы учились ставить на площади палатки, прорываться через ОМОНовские кордоны, прятать под куртками термосы и пакеты с едой для отважных обитателей палаточного лагеря. Все это были репетиции нынешнего лета, подготовительный период, тренировки, самоподготовка. Мы все оказались отличными учениками. Летний экзамен сдан на «отлично», и мы перешли на следующий уровень.

Теперь у нас впереди осень. И эта осень тоже должна стать самой прекрасной в нашей жизни. Иначе круг не замкнется. Революция непрерывна, это не футбол и не театр. Тут не бывает сезонов, которые можно потом сравнивать – этот менее удачный, тот более удачный, - и делать выводы на будущее. Будущее не придет, если мы сейчас прервемся на холода, сессии, каникулы, квартальные отчеты. Плодами наших трудов, жертвами наших соотечественников уже пытаются воспользоваться негодяи: российский премьер просто так в страну, охваченную протестами, не приедет. Да и Владимир Путин принимать Сашу три процента просто так не будет: проигравший всё отставной диктатор, цепляющийся из последних сил за каски ОМОНовцев, для действующего диктатора Путина сам по себе никакого интереса не представляет. А вот страна – очень даже представляет. Хилый, дрожащий от страха, измотанный народным сопротивлением экс-диктатор пойдет на все, чтобы избежать или хотя бы оттянуть неотвратимое наказание. Так что бороться нам придется, возможно, не только с местным ОМОНом, но и с тем самым «правоохранительным резервом», который туманно пообещал российский правитель белорусскому отставнику. И отстаивать мы будем уже не просто свои голоса, а страну.

Но мы справимся. Теперь в этом даже нет сомнения. Вспомните, как когда-то – осенью ли, зимой ли – мы, стоя на площади или сидя в автозаках, мечтали: вот бы рабочие вышли, тогда уж точно победим! И они вышли. Бастуют. И требуют отставки Таракана и честных выборов, а вовсе не повышения зарплат – рабочие оказались еще круче и смелее, чем мы могли предположить. А еще мы ворчали иногда: зря, мол, говорят, что студенчество – барометр революции; наши-то студенты слишком озабочены будущей карьерой и студенческими вечеринками, их мало на улицах… Но вот наступило 1 сентября – и студенты на улицах. Отбивают своих у ОМОНа, идут колоннами на помощь друг другу, вместе с преподавателями требуют освобождения политзаключенных и честных выборов. Да что там – уже и школьники вышли на улицы. И родители не будут их ругать за пропущенные уроки и лекции. Родители будут гордиться, и совать в рюкзак кровиночке пакет с бутербродами – вдруг проголодается на баррикадах, - и тихо плакать от счастья, что такие чудесные дети выросли, и тоже выходить на улицы, чтобы детям не было страшно одним. Это будет лучшая осень в нашей жизни, не сомневайтесь.

Лет пятнадцать назад – вскоре после выборов 2006 года - мои друзья-оппозиционеры встречались с ветеранами польской «Солидарности». Уже был разгромлен палаточный городок, продержавшийся четыре дня, уже взорвались светошумовые гранаты перед колонной, шедшей на Окрестина освобождать арестованных, уже свозили задержанных в Жодино, потому что в Минске были переполнены все тюрьмы. Так вот, ветераны «Солидарности» спрашивали: сколько у вас сейчас политзаключенных? а сколько уже отсидели за политику? а сколько избитых, уволенных, отчисленных – словом, репрессированных? И в конце концов сказали: вот когда счет пойдет на тысячи и десятки тысяч, вы победите, поскольку из этих репрессированных получится совершенно непобедимая армия. И эта армия сметет диктатуру с лица земли.

Теперь я понимаю, о чем они говорили. Все эти годы Саша три процента собственными руками при поддержке КГБ, судей, прокуроров и прочей шелупони при погонах и мантиях создавал эту армию. Да, раньше ее еще можно было подавить численностью противника. Но сейчас, после этого самого прекрасного лета в нашей жизни, наша армия стала непобедимой. В ней нет генералов – только солдаты. В ней нет присяги – только жажда свободы. В ней нет субординации – только солидарность.

Мы все – солдаты этой армии. Мы продолжаем бой. Наступает лучшая осень в нашей жизни.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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