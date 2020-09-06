закрыть
6 сентября 2020, воскресенье, 10:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Киберпартизаны» атаковали сайты Торгово-промышленной палаты и «Белой Руси»

5
  • 6.09.2020, 9:39
  • 5,105
«Киберпартизаны» атаковали сайты Торгово-промышленной палаты и «Белой Руси»

Интернет-страницы обеих организаций не открываются до сих пор.

Сегодня перестали работать сайты Белорусской торгово-промышленной палаты и общественного объединения «Белая Русь», сообщает «Радыё Свабода».

Перед этим в социальных сетях появился скриншот главной страницы сайта Торгово-промышленной палаты с размещенным на нем обращением «киберпартизан Беларуси».

Сайты обеих организаций не открываются до сих пор. Недавно аналогичная атака произошла на сайт МВД. Хакеры в список разыскиваемых лиц добавили Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева