«Киберпартизаны» атаковали сайты Торгово-промышленной палаты и «Белой Руси» 5 6.09.2020, 9:39

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Интернет-страницы обеих организаций не открываются до сих пор.

Сегодня перестали работать сайты Белорусской торгово-промышленной палаты и общественного объединения «Белая Русь», сообщает «Радыё Свабода».

Перед этим в социальных сетях появился скриншот главной страницы сайта Торгово-промышленной палаты с размещенным на нем обращением «киберпартизан Беларуси».

Сайт белорусской торгово-промышленной палаты сейчас. Это уже не остановить... pic.twitter.com/idqZBsB3s0 — E.L.🇪🇸🇺🇦🇷🇺 (@El_espanola) September 5, 2020

Сайты обеих организаций не открываются до сих пор. Недавно аналогичная атака произошла на сайт МВД. Хакеры в список разыскиваемых лиц добавили Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.