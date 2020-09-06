Сегодня в 14.00 — Марш единства (Онлайн) 5 6.09.2020, 11:13

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Один за всех и все за одного!

В воскресенье, 6 сентября - Марш единства. Начало - в 14.00. Марш анонсировали крупнейшие телеграм-каналы Беларуси.

Пора показать всему миру, что мы едины с теми, кого задерживают каждый день и кто уже давно сидит в тюрьмах, что мы едины в нашей независимости. Пускай оккупанты проводят сколько угодно переговоров с Кремлём, но все решать будет только сам народ.

Минск

14.00. Площадь Независимости, проспект Независимости.

Берём с собой портреты ваших задержанных друзей и близких, плакаты в поддержку студентов, журналистов и католиков. Не забываем о политзаключенных.

Мы должны освободить настоящих лидеров Беларуси — Сергея Тихановского, Павла Северинца, Виктора Бабарико, Николая Статкевича.

Вся Беларусь

Центральные площади и улицы ваших городов, деревень и поселков.

Один за всех и все за одного!

Свободу белорусским Героям!

11:57 Первая колонна начала движение в сторону центра Минска.

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