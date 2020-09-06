В Могилеве протестующие оттеснили милицию 6.09.2020, 15:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Машину с милиционерами заставили уехать.

В Могилеве протестующие оттеснили милицию. Одному из карателей сорвали маску. Потасовка произошла после того, как милиция пыталась задержать одного из участников протеста, передает «Радыё Свабода».

Милиционеров оттеснили на обочину, люди кричали: «Сколько стоит совесть», «Уходи». Машину с милиционерами заставили уехать. Сейчас протестующие организовали колонну и движутся по Первомайской улице. В колонне более 1000 человек.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

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