В Могилеве протестующие оттеснили милицию
- 6.09.2020, 15:20
- 4,621
Машину с милиционерами заставили уехать.
В Могилеве протестующие оттеснили милицию. Одному из карателей сорвали маску. Потасовка произошла после того, как милиция пыталась задержать одного из участников протеста, передает «Радыё Свабода».
Милиционеров оттеснили на обочину, люди кричали: «Сколько стоит совесть», «Уходи». Машину с милиционерами заставили уехать. Сейчас протестующие организовали колонну и движутся по Первомайской улице. В колонне более 1000 человек.