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В Могилеве протестующие оттеснили милицию

  • 6.09.2020, 15:20
  • 4,621
В Могилеве протестующие оттеснили милицию
Фото: «Радыё Свабода»

Машину с милиционерами заставили уехать.

В Могилеве протестующие оттеснили милицию. Одному из карателей сорвали маску. Потасовка произошла после того, как милиция пыталась задержать одного из участников протеста, передает «Радыё Свабода».

Милиционеров оттеснили на обочину, люди кричали: «Сколько стоит совесть», «Уходи». Машину с милиционерами заставили уехать. Сейчас протестующие организовали колонну и движутся по Первомайской улице. В колонне более 1000 человек.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
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