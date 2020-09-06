Люди у дворца Лукашенко: «Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!» 6.09.2020, 16:50

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Белорусы стоят у дворца Таракана, несмотря на дождь.

Люди у Дворца независимости скандируют: «Пусти к себе погреться!», «Караева под суд», «Нам никто не платит». При этом силовикам адресуют следующие реплики: «Он сбежит, а вас оставит», «Сними маску», передает tut.by.

Дождь усиливается, но основная масса демонстрантов продолжает шествие и скандирует: «Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!».

Некоторые спрятались от дождя под деревьями, на остановках.

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