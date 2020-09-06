После Марша демонстрантов задерживали и избивали неизвестные с дубинками

После Марша демонстрантов задерживали и избивали неизвестные с дубинками121
- 6.09.2020, 19:11
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Также они били стекла в кафе.
На проспекте Победителей неизвестные в масках и бронежилетах бросались на людей и били их дубинками, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь».
Часть людей забежала в кофейню, а хозяева заведения закрыли вход в него. Силовики в гражданском палками разбили стеклянную дверь, вытащили оттуда людей. Люди пробовали вступиться за задержанных, но это лишь провоцировало дополнительную агрессию.
Осторожно, жесткое видео!
За ходом Марша единства в Беларуси вы можете наблюдать в специальном онлайне сайта Сharter97.org.