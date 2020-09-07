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Максим Винярский похищен спустя три дня после освобождения

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  • 7.09.2020, 12:21
  • 7,530
Максим Винярский похищен спустя три дня после освобождения
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Координатор «Европейской Беларуси» и другие задержанные активисты ждут суда.

Максим Винярский был задержан неизвестными в районе станции метро "Пушкинская" 6 сентября примерно в 12.00. Вместе с ним арестованы еще двое активистов "Европейская Беларусь", сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Напомним, Максим Винярский вышел на свободу после предыдущего ареста, который он отбывал в ИВС Жодино, 3 сентября.

Местонахождение задержанных вчера активистов пока неизвестно. Скорее всего, сегодня над ними пройдут суды.

Также сегодня ожидаются суды над задержанными в субботу участницами Женского марша мира Полиной Зыль, Анастасией Кирик и Дарьей Лозовской. Выходные они провели в ЦИП на переулке Окрестина в Минске.

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