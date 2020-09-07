Максим Винярский похищен спустя три дня после освобождения

Максим Винярский похищен спустя три дня после освобождения2
- 7.09.2020, 12:21
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Координатор «Европейской Беларуси» и другие задержанные активисты ждут суда.
Максим Винярский был задержан неизвестными в районе станции метро "Пушкинская" 6 сентября примерно в 12.00. Вместе с ним арестованы еще двое активистов "Европейская Беларусь", сообщает пресс-служба гражданской кампании.
Напомним, Максим Винярский вышел на свободу после предыдущего ареста, который он отбывал в ИВС Жодино, 3 сентября.
Местонахождение задержанных вчера активистов пока неизвестно. Скорее всего, сегодня над ними пройдут суды.
Также сегодня ожидаются суды над задержанными в субботу участницами Женского марша мира Полиной Зыль, Анастасией Кирик и Дарьей Лозовской. Выходные они провели в ЦИП на переулке Окрестина в Минске.