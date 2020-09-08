10 сентября в Беларусь начнут прибывать российские военные

10 сентября в Беларусь начнут прибывать российские военные31
- 8.09.2020, 13:07
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Маневры пройдут на полигоне «Брестский».
10 сентября в Беларусь начнут прибывать участники белорусско-российско-сербских тактических учений «Славянское братство-2020», сообщает Charter97.org со ссылкой Минобороны.
Маневры пройдут на полигоне «Брестский».
«На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач борьбы с терроризмом», — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее руководство России заявило, что в случае «активизации экстремистов» в Беларусь по просьбе Лукашенко будет прислан «силовой резерв» российских правоохранителей.