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10 сентября в Беларусь начнут прибывать российские военные

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  • 8.09.2020, 13:07
  • 14,773
10 сентября в Беларусь начнут прибывать российские военные

Маневры пройдут на полигоне «Брестский».

10 сентября в Беларусь начнут прибывать участники белорусско-российско-сербских тактических учений «Славянское братство-2020», сообщает Charter97.org со ссылкой Минобороны.

Маневры пройдут на полигоне «Брестский».

«На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач борьбы с терроризмом», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее руководство России заявило, что в случае «активизации экстремистов» в Беларусь по просьбе Лукашенко будет прислан «силовой резерв» российских правоохранителей.

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