Студенты вышли на протесты по всей Беларуси1
- 8.09.2020, 13:47
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Акции солидарности проходят в главных вузах страны.
Сегодня студенты вышли на протесты по всей Беларуси, сообщает Charter97.org. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию событий 31-го дня белорусской революции.
Студенты мехмата и ФПМИ БГУ собрались в холле университета на песенный протест.
На акцию солидарности вышли и будущие дипломаты с ФМО БГУ.
Студенты МГЛУ собрались у главного входа в университет, чтобы выразить свою солидарность с другими университетами.
Яркая акция протеста проходит в БГУКИ.
В университете имени Янки Купалы в Гродно студенты тоже присоединились к протестам.
Полоцкий государственный университет также проявил студенческую солидарность.