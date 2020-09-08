закрыть
8 сентября 2020, вторник, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Студенты вышли на протесты по всей Беларуси

1
  • 8.09.2020, 13:47
  • 6,072
Студенты вышли на протесты по всей Беларуси

Акции солидарности проходят в главных вузах страны.

Сегодня студенты вышли на протесты по всей Беларуси, сообщает Charter97.org. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию событий 31-го дня белорусской революции.

Студенты мехмата и ФПМИ БГУ собрались в холле университета на песенный протест.

На акцию солидарности вышли и будущие дипломаты с ФМО БГУ.

Студенты МГЛУ собрались у главного входа в университет, чтобы выразить свою солидарность с другими университетами.

Яркая акция протеста проходит в БГУКИ.

В университете имени Янки Купалы в Гродно студенты тоже присоединились к протестам.

Полоцкий государственный университет также проявил студенческую солидарность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева