К Светлане Алексиевич пришли оперативники в штатском 16 9.09.2020, 12:44

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В поддержку Нобелевского лауреата прибыли неравнодушные люди, журналисты, дипломаты стран ЕС.

К дому в центре Минска, где живет Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, прибыли оперативники в штатском, ей звонят на телефон и домофон, требуют впустить в квартиру.

!Мне звонят в домофон, слышите, полный двор тихарей. Два автобуса тоже стоят. Дайте пойду, соберусь», - сообщила «Радыё Свабода» Светлана Алексиевич.

Светлана Алексиевич - последняя из семи членов президиума Координационного совета, которая остается в Беларуси на свободе. Остальные либо вынужденно покинули страну, либо задержаны.

Светлана Алексиевич выступила за заявлением, в котором отметила:

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ».

К дому Светланы Алексиевич прибыли неравнодушные люди, а также журналисты и представители посольств Литвы, Румынии, Швеции и других стран.

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