Стачком призвал компанию Yara потребовать от руководства «Беларуськалия» выполнения обещаний 2 11.01.2021, 8:50

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Авторы обращения рассказали о реальном положении вещей на предприятии.

Стачком «Беларуськалия» призвал генерального директора норвежской компании Yara International, покупающей в Беларуси калийные удобрения, потребовать от руководства предпрития выполнения обещаний.

Сайт Charter97.org приводит текст обращения стачкома:

- Мы обращаемся к Вам (главе компании Свейну Тору Холшеру — прим. Charter97.org) и в Вашем лице к руководству компании «Яра» по поводу ситуации, сложившейся в «Беларуськалии»

Вы приняли участие в разрешении конфликта, возникшего на предприятии-партнере между руководством и работниками, пожелавшими выразить свою гражданскую позицию в связи с напряженной социальной обстановкой в Беларуси.

С самых первых Ваших обращений к руководителю нашего предприятия в текущем году, а также после Вашего первого визита в Беларусь, Вас целенаправленно вводили в заблуждение, Вам нагло и цинично врали.

Неоднократно генеральный директор в общении с Вами озвучивал, что никто из работников, участвующих в стачке не был и не будет уволен. Стачком предупреждал Вас, что это ложь. Правда вскрылась, когда на официальном канале предприятия информацию об увольнении большого количества участников выложили идеологи предприятия. Своими несогласованными действиями они продемонстрировали всем, как ведет дела гендиректор ОАО «Беларуськалий».

Более того, после слов о том, что работники не были уволены, на Вашей встрече в Минске 10 декабря, г-н Головатый цинично заявил, что готов вновь принять на работу тех самых «неуволенных» работников.

В пресс-релизе по итогам Вашей декабрьской встречи в Минске руководство с гордостью сообщает, что в результате многочисленных видеоконференций с Ярой было показано существенное улучшение безопасности условий труда работников и защита их здоровья. В пресс-релизе упоминается также улучшение системы вентиляции на рудниках. Стачком вынужден констатировать, что гендиректор в очередной раз обманывает своих партнеров. В области охраны труда не сделано ничего - ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе. Охраной труда им заниматься некогда физически. Улучшение системы вентиляции рудников и непосредственно рабочих мест в шахте в такие короткие сроки - это миф! На рудниках ОАО «Беларуськалий» недостаточная вентиляция - проблема давняя и системная. Она не может быть решена без серьезных проектных решений и немалых капиталовложений.

Идёт систематическое давление на работников, находящихся в Независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать - им не подписывают заявления. Это сотни людей!

В данном документе также указано, что на предприятии проводится профилактика и принимаются дополнительные меры по борьбе с пандемией COVID -19. Эти меры таковы - при недостаточном количестве работников на рабочем месте, заболевшему работнику запрещается уходить на больничный. Начальство вынуждает находиться на рабочих местах совместно со здоровыми работниками людей заболевших либо с явными симптомами заболевания.

Руководство заявляет, что систематически работает над повышением доходов работников. На самом деле, пересмотра в сторону увеличения окладов и тарифных ставок не происходило более трех лет. Лишь последние три месяца гендиректор, боясь протестного движения среди работников, выплачивает повышенную премию, даже не считаясь с убытками и бедственным положением предприятия. Но премия - это лишь временная мера, а не реальное повышение доходов.

10 декабря, кроме встречи с гендиректором ОАО «Беларуськалий», Вы также имели встречу с представителями независимых профсоюзов Беларуси. Представители Стачкома ОАО «Беларуськалий» о данной встрече уведомлены не были. Тем не менее представители профсоюза, общаясь с Вами, доносили и точку зрения Стачкома, хотя о ней не осведомлены и полномочий представлять Стачком не имеют.

Стачком, как законный представитель 6400 работников предприятия, заявляет: слова и мнение, высказанные от нашего имени, таковыми не являются! Позиция Стачкома, высказанная в последнем отправленном Вам письме, является неизменной и никаким двойным толкованиям подвергаться не может!

Данная позиция напрямую вытекает из трагических событий в нашей стране: на земле нашей Родины поднял голову фашизм в самом чистом его виде. Ни для кого уже не является секретом, что кумиром нашего нелегитимного правителя является Адольф Гитлер с его бесчеловечными методами правления.

И эта беда - беда не только белорусского народа, десятков убитых и сотен покалеченных, тысяч задержанных и репрессированных, но и всех тех, кто боролся с коричневой чумой во время Второй мировой войны.

И все слова о том, что бизнес есть бизнес и сделки не могут расторгаться по политическим мотивам будут всего-лишь обычным лукавством и нежеланием поступиться сиюминутной выгодой ради победы общечеловеческих ценностей.

Мы призываем руководство компании «Яра» потребовать от руководства «Беларуськалия» незамедлительного выполнения всех данных вашей компании обещаний и безусловного соблюдения всех прав и свобод работников «Беларуськалия». В противном случае продолжение сотрудничества «Яры» с «Беларуськалием» будет использовано для притеснения рабочих и репрессий против них.

С уважением, Стачком ОАО «Беларуськалий»

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