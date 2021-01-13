От Балабы до сержантов: в Сети появились личные данные всех сотрудников минского ОМОНа 4 13.01.2021, 10:32

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От правосудия не скроется никто.

Инициатива BYPOL опубликовала в Сети список сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

База данных представляет собой список сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, отмеченных поощрениями за проявленную активность в подавлении мирных протестов белорусов.

Список содержит перечень из 559 сотрудников с указаниями их Ф.И.О., званий и должностей (от командира отряда до милиционера-водителя).

А главное – в данном перечне раскрывается значение номерных нашивок на экипировке сотрудников ОМОН, что даёт возможность по многочисленным видео- и фотоматериалам пофамильно установить причастность к преступным деяниям лиц из конкретного взвода (роты) названного подразделения. Взвод, как правило, состоит из 10-20 сотрудников, что существенно сужает поле поиска виновных и позволяет идентифицировать если не исполнителя преступления, то, как минимум, его соучастника либо сотрудника, который может выступить свидетелем и указать на тех своих сослуживцев, которые преступили уголовный закон (поскольку в противном случае он сам будет нести уголовную ответственность по

ст.406 УК за недонесение о преступлении).

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