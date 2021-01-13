закрыть
13 января 2021, среда, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа

10
  • 13.01.2021, 18:11
  • 2,098
Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа

Сначала законодатели проведут дебаты, после чего начнется голосование.

Палата представителей США приступила к рассмотрению проекта резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа, сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

Речь о резолюции, в которой Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Сначала законодатели проведут дебаты, после чего начнется голосование.

Парламентский корреспондент Джейми Дюпри пишет, что конгрессмены в течение часа обсудят порядок дебатов, затем в течение двух часов будут проходить дебаты об импичменте.

Демократы официально представили проект этой резолюции в Палате представителей 11 января.

Ранее Палата представителей приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу — его просят применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа.

Трамп — единственный президент США, которого дважды подвергают импичменту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа Владимир Халип
Узурпатору вынесен окончательный вердикт
Узурпатору вынесен окончательный вердикт Юрий Пшенник
Стратегию утвердил народ
Стратегию утвердил народ Андрей Санников
Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса
Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса Дмитрий Бондаренко