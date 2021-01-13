Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа

Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа10
- 13.01.2021, 18:11
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Сначала законодатели проведут дебаты, после чего начнется голосование.
Палата представителей США приступила к рассмотрению проекта резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа, сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.
Речь о резолюции, в которой Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Сначала законодатели проведут дебаты, после чего начнется голосование.
Парламентский корреспондент Джейми Дюпри пишет, что конгрессмены в течение часа обсудят порядок дебатов, затем в течение двух часов будут проходить дебаты об импичменте.
Демократы официально представили проект этой резолюции в Палате представителей 11 января.
Ранее Палата представителей приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу — его просят применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа.
Трамп — единственный президент США, которого дважды подвергают импичменту.