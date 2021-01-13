Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа 10 13.01.2021, 18:11

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Сначала законодатели проведут дебаты, после чего начнется голосование.

Палата представителей США приступила к рассмотрению проекта резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа, сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

Речь о резолюции, в которой Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Сначала законодатели проведут дебаты, после чего начнется голосование.

Парламентский корреспондент Джейми Дюпри пишет, что конгрессмены в течение часа обсудят порядок дебатов, затем в течение двух часов будут проходить дебаты об импичменте.

Демократы официально представили проект этой резолюции в Палате представителей 11 января.

Ранее Палата представителей приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу — его просят применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа.

Трамп — единственный президент США, которого дважды подвергают импичменту.

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