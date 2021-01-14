«Адмирал Кузнецов» и анабиоз потенциального месторождения металлолома 3 Александр Коваленко

14.01.2021, 11:00

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Как закончит свои дни авианосец?

В декабре прошлого года в ряде российских СМИ прошла информация о том, что российские кораблестроители намерены в 2022 году передать флоту отремонтированный и модернизированный авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Такой оптимизм меня изрядно удивил, во многом потому, что, насколько известно, работы по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где должны были состояться основной и завершающий этапы ремонта и модернизации крейсера, фактически остановлены. В свою очередь, без размещения авианесущего крейсера в сухом доке, завершить начатые на нем работы невозможно.

Но, как оказалось, это не самое интересное в истории со срывом сроков проводимых на "Адмирале Кузнецове" работ. Так, в социальных сетях получили распространение фотографии авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов", в настоящее время находящегося на базе АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске. И, как видно из опубликованных фотографий, работы на флагмане российского флота не только не ведутся, но и не претерпели существенных изменений с начала 2020 года!

По сути, эти фотографии являются ярким подтверждением того, о чем я писал последние пару лет (с октября 2018 года), если быть точнее – "Адмирал Кузнецов" не будет сдан в срок и может вообще не выйти из ремонта.

Еще в 2018 году, после ЧП при выводе крейсера из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе, когда сам док затонул, а на палубу корабля рухнул кран, было понятно, что сроки по его ремонту срываются и очень серьезно. Затем, когда в декабре 2019 года в 1-м энергоотсеке крейсера вспыхнул пожар, охвативший площадь 500 квадратных метров, факт невозможности выхода корабля из ремонта в установленные сроки также стал очевидным.

Тем не менее, российские официальные лица, а также любители разного рода инсайдерской информации, старательно убеждали россиян, что "все хорошо" и не о чем переживать – дефективный авианосец ВМФ РФ вернется в строй в 2021-м, или в 2022-м, ну или в 2023-м… Приблизительно как-то так, но все идет по плану!

Очевидно, что не вернется и очевидно, что ничего не идет по плану. И корабль, который уже поглотил 100 млрд бюджетных средств за время своих ремонтных перипетий, давно превратился в объект для выкачки и распила. А терять такой объект в нынешних российских реалиях, с крайне скудным бюджетным финансированием, никому не хочется. Вот и не удивлюсь, если закончит свои дни "Адмирал Кузнецов" в лучшем случае в виде казино, а в худшем… в виде праздника для сборщиков металлолома.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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