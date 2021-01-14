На Землю обрушилось излучение взрыва из другой галактики 5 14.01.2021, 22:15

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иллюстрационное Фото

Прохождение излучения через Солнечную систему отследили космические аппараты.

Международная группа астрономов впервые обнаружила колоссальный выброс энергии, порожденный магнетаром в другой галактике, который наблюдался в виде короткого гамма-всплеска (GRB). Прохождение излучения через Солнечную систему отследили космические аппараты, находящиеся на разном удалении от Земли. Об этом сообщается в статьях, опубликованных в журналах Nature и Nature Astronomy.

Гамма-всплеск GRB 200415A был зафиксирован 15 апреля 2020 года в галактике NGC 253, располагающейся на расстоянии 11,4 миллиона световых лет. Большинство GRB длятся менее двух секунд и называются короткими гамма-всплесками. Как правило, они возникают при столкновении двух вращающихся вокруг друг друга нейтронных звезд. Однако не все GRB соответствуют этому сценарию, и в некоторых случаях их порождают магнетары.

В Млечном Пути известно 29 магнетаров — нейтронных звезд с чрезвычайно сильным магнитным полем. Два произвели гамма-всплески, при этом последний из них был испущен магнетаром, который располагается на расстоянии 28 тысяч световых лет. Он был зафиксирован в 2004 году.

Новая вспышка была зафиксирована детектором нейтронов высокой энергии на борту космического аппарата Mars Odyssey, вращающегося вокруг Марса. Спустя 6,6 минуты сработал детектор на спутнике Wind, находящийся между Землей и Солнцем, а через 4,5 секунды излучение обрушилось на Землю. Импульс длился 140 миллисекунд.

Считается, что вспышки возникают из-за внезапной перестройки магнитного поля магнетара, причиной которого служат звездотрясения. Полученные данные демонстрируют некоторые свидетельства сейсмической активности на нейтронной звезде. Согласно теоретической модели, облако выброшенных электронов и позитронов, движущихся со скоростью примерно 99 процентов от скорости света, породило ударную волну и мощную вспышку гамма-излучения, наблюдавшуюся после основной вспышки.

По словам ученых, высокоэнергетические вспышки от магнетаров могут происходить в пять раз чаще, чем сверхновые, и составлять отдельный класс гамма-всплесков.

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