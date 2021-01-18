Навального увезли в московский следственный изолятор «Матросская тишина» 4 18.01.2021, 22:46

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алексей навальный

Видеофакт.

Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из отдела УВД в Химках.

Об этом Навальный сказал в видео, опубликованном на его странице в Twitter.

"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую тишину". Всем хочу сказать одно: ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха", - сказал Навальный.

Российские СМИ зафиксировали момент, как оппозиционера вывели из здания, где проходило судебное заседание.

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