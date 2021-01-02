Золото под ногами: ученые назвали семь главных сокровищ 2020 года 2.01.2021, 13:04

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Находки носили в основном случайный характер.

Пандемия коронавируса вынудила многие страны, особенно в Европе и Северной Америке, прекратить археологические раскопки. Может быть, поэтому больше внимания привлекали случайные находки.

Известные по мемам «британские ученые» даже запустили специальную программу Portable Antiquities Scheme (PAS), которая стимулировала жителей страны проводить раскопки в своих садах, пишет nv.ua.

Но начать стоит не с этих находок.

1 Казна племени вандалов

Итак, весна 2020.

Пандемия — пандемией, а сельхозработы — по расписанию. В конце марта в юго-восточной Польше был найден огромный клад из 1753 римских серебряных монет 1-го и 2-го веков нашей эры, которые были оставлены вандалами, когда те спасались от вторжения племени готов.

Монеты нашел фермер Мариуш Дил в нескольких километрах от границы с Украиной. Клад был разбросан по большой площади. Дил собрал все, что мог, а затем сообщил о находке археологам в музее Грубешова.

Группа археологов раскопала этот район и обнаружила еще 137 монет на расстоянии до 100 метров от того места, которое они считали первоначальным местом захоронения клада, где фермер обнаружил самую большую группу монет.

Также среди монет нашли восемь посеребренных бронзовых заклепок. Вероятно, это были остатки деревянного или кожаного контейнера, в котором они были спрятаны.

Римский легионер в то время зарабатывал около 300 серебряных динариев в год, поэтому клад был огромной суммой. По мнению археологов, вандалам пришлось в спешке бросить всю свою огромную казну и бежать от племени готов. Впрочем, серебро спрятали хорошо — на сотни лет.

2 Свинья и золото

Летом 2020 чешская пара обнаружила клад из 435 золотых и серебряных монет XIV века, которые были в лесу недалеко от Кладрубского монастыря в Западной Богемии.

Пара наткнулась на две золотые и одну серебряную монеты рядом с большим плоским камнем. Вероятно, первую монету нашла дикая свинья, которая рыла землю в поисках пищи.

Когда археологи из местного музея раскопали весь клад, они обнаружили 92 золотые монеты общим весом 326 граммов и 343 серебряные монеты. Серебряные монеты относятся к типу грошей, которые были распространены в Богемии и Центральной Европе в XIV веке.

Большинство из них были отчеканены в Богемии во время правления императора Священной Римской империи Карла IV. Они очень изношены и поэтому, скорее всего, долго использовались как платежное средство.

А вот золотые монеты находятся в отличном состоянии.

3 Сотни золотых монет

В августе 2020 студенты, которые участвовали в археологических раскопках в центре Израиля, нашли 425 золотых монет, которые пролежали в глиняном сосуде 1100 лет.

Большая часть денег относится к раннему исламскому периоду, когда регион был частью халифата Аббасидов.

Монеты весят 845 грамм и на момент захоронения стоили бы огромную сумму, — достаточно, чтобы купить роскошный дом в одном из городов халифата. Кому принадлежал тайник и почему этот человек не вернулся, чтобы забрать его, остается загадкой.

4 Сокровище национального значения

В конце августа в поселке Городница в Житомирской области ученые обнаружили 32 монеты времен Киевской Руси, которые датируются 1000−1019 годами. Об открытии сообщил в своем блоге научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

«Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!» — восхитился Александр Алферов.

Как рассказал исследователь, монеты нашли местные жители, которые поздно вечером 27 августа вышли на связь с сотрудниками Института истории Украины и согласились передать монеты государству.

На серебряных монетах, датируемых 1000−1019 годами, есть изображения Киевского князя, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб в Святополка. Такие монеты чеканили из серебряных арабских монет — дирхемов.

5 И снова — монеты

Буквально через пару дней после находки в Житомирской области появилось сообщение о том, что археолог-любитель Роберт Карли обнаружил несколько очень редких монет времен князя Владимира в ирландском графстве Корк.

Эти серебряные и золотые монеты возрастом более 1000 лет являются первыми монетами Руси, найденными в Ирландии, и помогут ученым исследовать связи между регионами Европы в Средние века, подчеркивали ирландские СМИ.

Собственно, Карли — один из тех в этой подборке, кто целенаправленно искал клады. Он нашел монеты на краю оврага, когда его часть ушла после сильного дождя. Карли живет неподалеку и считал, что с его новым металлоискателем был шанс что-то найти.

«Монеты показывают, как, несмотря на свою устрашающую репутацию, викинги также соединяли далекие части мира, такие как Ирландия и территории, которые сейчас являются Украиной», — отмечали ирландские СМИ.

6 Британские ученые попросили…

Клад из 64 монет, которые на сегодня оцениваются в сумму около 14 тыс. фунтов стерлингов, был найден семьей в саду их дома в британском парка Нью-Форест. Клад содержит монеты со времен Эдуарда IV до его внука Генриха VIII, причем среди них есть необычные монеты с инициалами жен Генриха VIII, рассказали сотрудники Британского музея.

Историки признали, что «в этом году количество садовых находок увеличилось». Ян Ричардсон, хранитель сокровищ музея, сказал, что люди, очевидно, проводили больше времени в своем саду, «что привело к совершенно неожиданным археологическим открытиям».

Так было и с неназванной семьей из Нью-Форест, которая выкопала 63 золотые монеты и одну серебряную монету 15 и 16 веков. «Они рыхлили почву, и внезапно эти монеты выскочили из земли… чудесным образом. Это довольно шокирующая находка для них и очень интересная для нас», — сказал Ричардсон.

Вероятно, клад был спрятан примерно в 1540 году. Он включает монеты времен правления Генриха VIII, которые необычны тем, что на них также отдельно изображены инициалы трех его жен — Екатерины Арагонской, Анны Болейн и Джейн Сеймур.

7 Приданое киевской княжны

В конце декабря 2020-го в Польше нашли сокровища дочери Великого князя Киевского Марии. Обручальные кольца были найдены вместе со средневековыми монетами, захороненными на кукурузном поле в Слушкуве близ польского города Калиша.

По словам руководителя исследования, доктора Адама Кендзерского из Института археологии и этнологии Польской академии наук, эта находка — одно из самых интригующих сокровищ в Польше.

Калишские и варшавские археологи нашли клад из 6,5 тысяч серебряных монет, помещенных в льняные мешочки, серебряные слитки, фрагменты свинца и два золотых обручальных кольца.

На одном из колец есть надпись кириллицей, которую расшифровал профессор Адриан Юсупович из Института истории Польской академии наук в Варшаве. Она гласит: «Господи, помоги своей служанке Марии». По словам Юсуповича, обручальное кольцо должно быть связано с «русинской» княжной по имени Мария.

«Мы знаем, что в то время женой Болеслава Кривоустого была русинская принцесса по имени Збыслава. Согласно литературе, у нее должна была быть сестра Мария, жена Петра Влостовича. Принято считать, что Мария была дочерью Святополка Изяславовича, князя Киевского», — сказал профессор Юсупович.

Найденные монеты, по мнению историка, могут быть частью приданого, полученного Марией.

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