Как прошла инаугурация Байдена 2 20.01.2021, 23:04

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фото: epa

Фоторепортаж.

Сегодня в Вашингтоне принял присягу 46-й президент США Джо Байден. Вместе с ним в должность вице-президента вступила Камала Харрис, передает gordonua.com.

Перед церемонией принесения присяги Леди Гага исполнила гимн США. Вопреки традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустил церемонию. Бывший при Трампе вице-президентом Майк Пенс, однако, пришел на инаугурацию.

На церемонии присутствовали три бывших президента США с супругами: Барак и Мишель Обама, Джордж и Лора Буш, а также Билл и Хиллари Клинтон. Всего на сцене с ними сидели около 200 человек.

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