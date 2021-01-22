Что известно о человеке, совершившем акт самосожжения на площади Независимости в Минске 6 22.01.2021, 13:35

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Павел Баньковский

35-летний минчанин сейчас находится в Республиканском ожоговом центре.

35-летний минчанин Павел Баньковский совершил акт самосожжения на площади Независимости в Минске. Его отвезли в Республиканский ожоговый центр, у него более 50% ожогов тела.

Что это за человек? Социальные сети Павла обновлялись не часто, на странице ВКонтакте несколько репостов из «Нашей Нивы» и «Радыё Свабода» за 2015 год. Некоторые комментарии писал по-русски, некоторые — по-белорусски.

Много фотографий с семьей — с женой, детьми. Отдельная тема — фото с рыцарских фестивалей. В 2000-х Павел активно принимал в них участие.

Журналисты поговорили с Екатериной Баньковской, как оказалось, бывшей женой.

«Я не понимаю, что происходит, сейчас поеду в больницу. Но там мне сказали, что документов при нем не было», — говорит женщина. Она еще надеется, что это ошибка.

Но если это действительно ее бывший муж, то что могло быть причиной самосожжения?

«В последнее время у него был тяжелый период. Мы в разводе с августа — не по политическим причинам.

Все это еще могло случиться, потому что он переживал, что семью подводит. Ведь пьет и не может справиться с этим.

Но почему он пошел на площадь, я не понимаю вообще».

Павел работал водителем. Последнее время, по словам бывшей жены, жил то у друзей, то у своей матери, то еще где-то.

«С мамой Павла я говорила — она тоже ничего не знает», — сказала Екатерина Баньковская.

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