Французские медики нашли новый способ остановить коронавирус

Французские медики нашли новый способ остановить коронавирус1
- 24.01.2021, 9:43
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Врачи обратились к гражданам страны.
Французская академия врачей призвала жителей Франции отказаться от разговоров в общественном транспорте, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.
Об этом сообщает Associated Press.
В академии отметили, что социальную дистанцию в автобусах и метро сложно соблюдать. Также многие снимают маски, чтобы поговорить друг с другом или по телефону.
В то же время, другие медики предлагают ввести в стране третий локдаун, так как количество занятых мест в больницах превышает показатели октября.
Во Франции в данный момент действует крайне строгий комендантский час — с 18:00 до 6:00. Рестораны и туристические объекты закрыли в октябре.
За последние сутки в стране заболели 23 924 человека, 230 умерли.