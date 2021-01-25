Названы три признака того, что человек переболел коронавирусом

Названы три признака того, что человек переболел коронавирусом2
- 25.01.2021, 20:53
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Один из симптомов обычно наблюдается у более 60% пациентов, перенесших COVID-19, спустя три месяца.
Узнать, переболел ли человек COVID-19, можно по трем основным признакам. К такому выводу пришли эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает kp.by.
Они проанализировали несколько научных работ по этой теме и выявили несколько основных признаков.
По данным исследователей, три основных симптома того, что пациент перенес коронавирус – это одышка, боль в суставах и боль в мышцах.
Одышка (затрудненное дыхание) – это явный признак перенесенной коронавирусной инфекции. Переболевшие могут страдать от фиброза – это рубцевание тканей легких, которое является следствием проблем с дыханием.
Исследование, в ходе которого были изучены данные 55 выздоровевших пациентов, опубликованное в научном издании Lancet, показало, что у более 60% из них был этот симптом спустя три месяца после выписки, в то время как у чуть более 70% фиксировались отклонения от нормы при компьютерной томографии легких.
Боль в мышцах (миалгия) также указывает на перенесенный COVID-19 в сочетании с другими признаками.
– В целом коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани, – сказал ученый Центра диагностики органов дыхания Медицинского центра здоровья UNC Амир Барзин, комментируя одно из последствий так называемого длительного COVID-19, его цитирует издание Express.
Доктор Барзин объяснил, что мышечная боль, возникающая в результате вирусной инфекции, вызвана повреждением мышечных волокон самим вирусом.
Боль в суставах (артралгия) – третий симптом, который часто возникает у переболевших коронавирусом. Исследование на эту тему также опубликовано в научном издании Lancet. Там отмечается, что артралгия выявляется обычно у 14,9% переболевших COVID-19 пациентов.