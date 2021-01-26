В минском метро стало на четверть меньше пассажиров 5 26.01.2021, 21:18

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Об этом сообщил метрополитен.

Минский метрополитен подвел итоги года и озвучил некоторые цифры. Выяснилось, что люди стали меньше ездить на метро. Причина – пандемия коронавируса. Если в 2019-ом году поезда минского метро перевезли около 294 миллиона пассажиров, то в 2020-ом – только 219 миллионов. То есть меньше на 25%. В целом же метро остается самым популярным видом транспорта – его удельный вес составляет 36,4%, передает kp.by.

Рейтинг самых востребованных станций остался прежним. Самая загруженная станция – «Каменная горка» - ее посетили около 17,8 миллионов человек. Далее идут «Площадь Ленина» (13,7 миллионов), «Уручье» (13,4), «Площадь Якуба Коласа» (12,3), «Малиновка» (10,9) и «Академия наук» (более 10).

Интересно, что в прошлом году сильно выросла популярность оплаты поездок в подземке бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами с NFC. В 2020 году таким способом воспользовались 14,7 % пассажиров метрополитена. Для сравнения, в 2019 году — всего 6 %.

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