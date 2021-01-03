Украина начала выпуск сверхмощных патронов, способных подбивать танки с 3-х километров 2 3.01.2021, 12:15

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В стране появились и другие инновационные вооружения.

На заводе "Маяк" в Украина разработали и внедрили мелкосерийное производство новых высокоточных дальнобойных патронов 12,7х114 HL, способные пробить броню БТР или повредить гусеницу танка на расстоянии до 3 км. Как сообщает Defense Express, в основу разработки легла идея использовать пулю .510" калибра (12,95 мм) в гильзе от патрона 14,5х114, что дает возможность совместить высокую точность 12,7 мм пули с большой дальностью и бронебойностью, сообщает dsnews.ua.

Новые патроны изготавливаются в двух вариантах: антиматериальном — 12,7х114 HL (пуля БС, 55г) и высокоточном, снайперском — 12,7х114 HL (пуля 750gr Solid Match). Оба боеприпаса предназначены для использования в высокоточном снайперском мультикалиберном комплексе "Властелин горизонта".

Использование новых патронов дает возможность украинской снайперской винтовке иметь значительно меньшую, чем в крупнокалиберных аналогах (14,5 мм) массу (до 15 кг) и длину (до 1,6 м общая, при длине ствола до 1000 мм). При этом "Властелин горизонта" имеет на 30% меньший импульс отдачи и на 40% увеличенную настильность и бронепробиваемость на всех дистанциях стрельбы.

Использование высококачественных матчевых стволов, пуль и современных видов винтовочных порохов ведущих американских компаний позволило добиться стабильной кучности менее 1 МОА.

Как отметил главный конструктор завода "Маяк" Александр Гордеев, мультикалиберная винтовка "Властелин горизонта" и патрон 12,7х114 НL разработаны при участии ведущих снайперов Украины, инженеров компании "Властелин горизонта", завода "Маяк", зарубежных компаний Bartlein Barrels Inc. (USA) и АRC Ballistics (UK).

На предприятии считают, что по совокупности боевых характеристик их патроны 12,7х114 HL являются самыми мощными снайперско-антиматериальными патронами современности.

В Украине создана "Пехотная пушка "Ночной хищник" (ППНХ)

Еще одна новогодняя новость от завода "Маяк": на предприятии разработали винтовку "Ночной хищник" под патрон 14,5х114 на основе сменного ствола крупнокалиберного пулемета Владимирова. Об этом сообщает пресс служба киевского предприятия.

Элементы конструкции были изготовлены на обычных универсальных токарных и фрезерных станках без специальной оснастки и обычными инструментами, обеспечивает низкую себестоимость изделия.

Тактико-технические характеристики винтовки "Ночной Хищник": вес, кг — 32,96; вес без глушителя, кг — 22,29; вес глушителя, кг — 10,67; длина без глушителя, со сложенным прикладом, м — 1,7; длина с глушителем, с разложенным прикладом м — 2,47; калибр, мм — 14,5; боеприпас — 14,5х114, максимальная прицельная дальность, м – 4000; кучность, угловых минут — 1,0; прицел — любой, что обусловлено отсутствием сильной отдачи.

"Учитывая то, что данная разработка начала воплощаться по просьбе наших воинов, принимавших участие в боевых действиях против российской армии, было принято решение назвать ее "Пехотная пушка "Ночной хищник", сокращенно — ППНХ", — отмечает пресс-служба "Маяка".

В 2021 г. украинские войска получат береговые ракетные комплексы "Нептун"

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун". Об этом сообщают в "Укроборонпроме".

Согласно контракту в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

"Нептуны" оснащены крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич". Головку самонаведения для ракеты разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс".

Напомним, первым зарубежным покупателем "Нептуна" может стать Индонезия. С этой страной подписан Меморандум о заключении контракта на поставку украинских ракетных комплексов.

Одесские авиаторы передали в ВСУ модернизированный учебный самолет Л-39М1

"Одесский авиационный завод" передал Воздушным Силам ВСУ отремонтированный и модернизированный учебно-тренировочный самолет Л-39М1. Это уже второй самолет этого типа, модернизированный в текущем году на этом авиазаводе и переданный военным летчикам.

На самолетах установлены модернизированные авиационные двигатели АИ-25ТЛШ с улучшенными техническими характеристиками, что позволяет в совокупности с установленной современной системой объективного контроля БУР-4-1-07 расширить диапазон учебных работ и значительно повысить безопасность летной подготовки.

Наряду с модернизированным двигателем и бортовым универсальным регистратором на Л-39М установлен современный самолетный бортовой тренажерный комплекс БТК-39, при этом органы управления самолетом, прицельная головка, и отдельные элементы кабины изготовлены таким образом, чтобы максимально приблизить информационное поле кабины к информационному полю боевых самолетов-истребителей и штурмовиков.

Новый разведывательный корабль ВМС Украины назвали в честь в честь столицы оккупированной Автономной Республики Крым

Новейший средний разведывательный корабль ВМСУ получил имя. Как сообщили "Думской" источники в Минобороны, его назвали "Симферополь" — в честь столицы оккупированной Автономной Республики Крым.

Корабль построили на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" на основе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ. На воду его спустили 23 апреля 2019 года, а через полгода, 21 октября, отбуксировали в Одессу на предприятие "Судоверфь Украина" для установки оборудования и проведения испытаний.

"Симферополь" оснащен новейшей украинской станцией радиотехнической разведки "Мельхиор", созданной специалистами ГП "НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация". Она работает в пассивном режиме и остается незамеченной, анализируя радиочастотный спектр, излучаемый кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Максимальная дальность обнаружения целей РЛС "Мельхиор" — до 450 км, однако все характеристики радиоэлектронной аппаратуры остаются секретными.

Первый выход в море новый СРК совершил 30 января этого года. Длина 55 метров, ширина 10, водоизмещение 1200 тонн, скорость до 12 узлов.

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