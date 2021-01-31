Мы называем вещи своими именами 31.01.2021, 10:15

1,176

Телеграм не заблокируешь!

Сайт Сharter97.org всегда называет вещи своими именами, именно за его принципиальную позицию власти пытаются блокировать сайт «Хартия-97» в Беларуси.

Так, 10 января, была зафиксирована DDOS атака на один из серверов сайта. В течение этого периода злоумышленники произвели более 2-х миллионов запросов с нескольких ИП адресов расположенных в разных частях света.

Поэтому для оперативного доступа к объективной информации стоит также подписаться на Telegram-канал «Хартия-97%».

Подписывайтесь на Telegram-канал «Хартия-97%», чтобы всегда быть в курсе самых важных новостей Беларуси и мира.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».