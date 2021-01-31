Мы называем вещи своими именами
- 31.01.2021, 10:15
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Сайт Сharter97.org всегда называет вещи своими именами, именно за его принципиальную позицию власти пытаются блокировать сайт «Хартия-97» в Беларуси.
Так, 10 января, была зафиксирована DDOS атака на один из серверов сайта. В течение этого периода злоумышленники произвели более 2-х миллионов запросов с нескольких ИП адресов расположенных в разных частях света.
Поэтому для оперативного доступа к объективной информации стоит также подписаться на Telegram-канал «Хартия-97%».
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