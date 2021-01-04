Российский политолог: Москве нужно разговаривать в Минске не только с Лукашенко 4 4.01.2021, 10:49

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Кремлю нужно менять политику по отношению к Беларуси.

Политический обозреватель одного из старейших российских изданий "Московского комсомольца" (МК) Михаил Ростовский высказал мнение, что Москве надо решаться на диалог не только с Александром Лукашенко.

"Лукашенко замкнул весь минский круг общения нашей дипломатии на себя и своих ближайших соратников. Не пора ли Москве сбрасывать эти кандалы со своих ног? Я убежден, что пора. Конечно, процесс подобного "освобождения" будет трудным и болезненным. Но альтернатива — ничего менять и плыть дальше по течению — еще хуже", — считает российский политобозреватель.

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