Политзаключенный Игорь Лосик голодает уже 21 день 4.01.2021, 15:15

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Игорь Лосик

Сокамерник нарисовал его портрет.

Перед Новым годом адвокат посетил в жодинском СИЗО Игоря Лосика — администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», которого ранее признали политзаключенным, и рассказал, как у него дела. Об этом «Свабодзе» рассказала его жена Дарья.

15 декабря в знак протеста против обвинения Лосик объявил голодовку. Она длится уже 21 день.

– Адвокат говорит, что чувствовал он себя хорошо, у него брали кровь, взвешивали… Пьет воду и чай, нормогидрон для восстановления солевого баланса в организме. Пока не собирается прекращать голодовку, — сказала Дарья Лосик.

Письма от Игоря семье были 28 и 29 декабря. В них он прислал рождественскую открытку и собственный портрет, нарисованный сокамерником.

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