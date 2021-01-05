Адам Михник: Белорусский народ уже победил 5.01.2021, 13:33

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Адам Михник

Легендарный журналист и один из лидеров польской «Cолидарности» назвал Беларусь надеждой Европы.

Активный участник польского движения «Солидарность», основатель популярного издания Gazeta Wyborcza Адам Михник рассказал, почему события в Беларуси имеют чрезвычайное значение для всего мира.

"Белорусы показали, как можно выплюнуть в кляп и требовать своих прав в стране, где диктатор одержим жаждой власти и держится только на дубинках, насилии, лжи. Поэтому клич «Уходи!» адресован всем диктаторам мира — с особым акцентом на тех, кто находится у власти либо готовится к ней», - пишет в Gazeta Wyborcza Адам Михник.

По его убеждению, в Польше не было бы протестов, если бы большая волна надежды не пришла из Беларуси.

«Независимо от того, что еще может произойти, белорусский народ уже победил, - убежден польский интеллектуал. - И хотя Беларусь была, как писал много лет назад писатель Алесь Адамович «Вандеей перестройки», сегодня она стала настоящей Надеждой Демократической перестройки. Это восстание во имя достоинства и свободы».

Адам Михник упомянул, что более 30 лет назад Gazeta Wyborcza создавалась людьми из демократической оппозиции, которых избивали дубинками, сажали в тюрьмы и обращались с ними так же, как сегодня относятся к белорусским демократам.

«Пусть это будет для вас знаком надежды, — подытожил он, добавив, что сегодняшняя Беларусь — это надежда Европы. - Думаю, я могу вспомнить наш общий (польский, белорусский, украинский) лозунг: «За нашу и вашу свободу!». Вы победите!».

По словам Адама Михника, в этот момент судьба европейской истории содержится к Беларуси.

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