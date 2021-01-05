закрыть
5 января 2021, вторник, 20:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша выделит 4,5 млрд евро на поддержку предпринимателей

  • 5.01.2021, 19:50
  • 1,381
Польша выделит 4,5 млрд евро на поддержку предпринимателей

Правительство Польши приняло постановление о финансовом щите 2.0.

Заместитель премьер-министра, министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин сообщил, что правительство приняло постановление о финансовом щите 2.0 Польского фонда развития и поправку к постановлению о финансовом щите 1.0, передает «Радио Польша».

Ярослав Говин уточнил, что благодаря этим решениям 20 миллиардов злотых (4 млрд 444 млн евро) пойдут микро-, малым и средним предприятиям (фирмам, компаниям) в виде платежей и для погашения долгов. Компании смогут воспользоваться поддержкой с 15 января.

Финансовый щит 2.0 Польского фонда развития составляет 13 миллиардов злотых (2 млрд 889 млн евро). Часть этой суммы пойдет микропредприятиям. Другая часть предназначена для малого и среднего бизнеса. Помощь будет поступать с середины января до конца марта. Программа помощи может быть продлена до конца июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все загадали одно желание
Все загадали одно желание Ирина Халип
В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина
Год Зубра
Год Зубра Андрей Санников