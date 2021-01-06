Более шести тысяч христиан Беларуси потребовали провести новые выборы

Более шести тысяч христиан Беларуси потребовали провести новые выборы8
- 6.01.2021, 11:48
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Среди них – 96 священников.
Христиане всех конфессий из разных регионов Беларуси обратились к представителям государственных органов с требованиями: прекратить насилие, восстановить законность и провести новые президентские выборы в Беларуси. Среди подписантов — 96 священников, сообщает nn.by
— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не лжесвидетельствуй — это Божья заповедь, — отмечают авторы обращения.
По мнению подписантов, «применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пыткам и причинению тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей аморально».
Среди подписавших открытое письмо христиан Беларуси 96 священников православных, католических, протестантских и греко-католических церквей.