Режим Лукашенко ликвидировал Союз белорусских писателей

Режим Лукашенко ликвидировал Союз белорусских писателей1
- 1.10.2021, 19:38
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Союз белорусских писателей был создан в 1933-1934 годах.
Верховный суд ликвидировал Союз белорусских писателей в пятницу, сообщает организация в соцсетях.
Иск на ликвидацию подало Министерство юстиции. Дело рассматривал судья Игорь Мильто. Ликвидационное заседание по делу СБП назначено на 1 октября.
Верховный суд принял к рассмотрению дело о ликвидации СБП 17 августа.
Союз белорусских писателей был создан в 1933-1934 годах. Это старейшее творческое объединение страны. В 2005 году от него отделилась группа, которая создала альтернативный лояльный к власти Союз писателей Беларуси.
Сейчас в организацию входят более 450 человек.