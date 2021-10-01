Режим Лукашенко ликвидировал Союз белорусских писателей 1 1.10.2021, 19:38

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Союз белорусских писателей был создан в 1933-1934 годах.

Верховный суд ликвидировал Союз белорусских писателей в пятницу, сообщает организация в соцсетях.

Иск на ликвидацию подало Министерство юстиции. Дело рассматривал судья Игорь Мильто. Ликвидационное заседание по делу СБП назначено на 1 октября.

Верховный суд принял к рассмотрению дело о ликвидации СБП 17 августа.

Союз белорусских писателей был создан в 1933-1934 годах. Это старейшее творческое объединение страны. В 2005 году от него отделилась группа, которая создала альтернативный лояльный к власти Союз писателей Беларуси.

Сейчас в организацию входят более 450 человек.

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