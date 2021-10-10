В России артист Большого театра погиб прямо на сцене
- 10.10.2021, 8:49
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Он получил удар по голове декорацией во время оперы «Садко».
Артист российского Большого театра Евгений Кулеш вечером в субботу, 9 октября, погиб на сцене во время представления оперы "Садко". Как сообщает Telegram-канал 112, 37-летний артист получил удар по голове опускающейся декорацией и скончался еще до приезда скорой, передает dw.com.
Представление было прервано, зрителей попросили покинуть зал. Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
По данным онлайн-издания "Газета", Евгений Кулеш был актером миманса. Так называют группу артистов, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок.
Очевидцы об инциденте в Большом театре
Между тем Telegram-канал SHOT опубликовал комментарий одной из сотрудниц Большого театра. "У нас настолько эта техника технически правильно настроена, что невозможно поверить, что что-то могло случиться", - сказала она журналистам.
Сообщается, что Евгений Кулеш должен был вынести стул и поставить его в центре сцены. После этого он должен был отойти в сторону, однако вместо этого сделал шаг назад. В этот момент декорация начала опускаться со скоростью 1,5 - 2 метра в секунду.
В прокуратуре Москвы и Следственном комитете (СК) указали, что проводят проверку по данному инциденту.