В России в очередной авиакатастрофе погибли 19 человек
- 10.10.2021, 10:24
- 5,620
В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами.
Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане (РФ), сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых - парашютисты", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, в результате ЧП погибли 19 и пострадали три человека.
"По предварительным данным, погибли 19 человек, трое пострадали. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются", - сказал он. Позднее он уточнил, что из самолета извлекли живыми еще четырех человек.
Источник также добавил, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ
В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета.
"В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинск. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова", - сказано в сообщении ведомства.
По уточненным данным МЧС, на борту самолета находились 23 человека. Семеро выживших были деблокированы из самолета.
K-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.