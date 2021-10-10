В России в очередной авиакатастрофе погибли 19 человек 10.10.2021, 10:24

5,620

Иллюстрационное фото

В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами.

Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане (РФ), сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых - парашютисты", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в результате ЧП погибли 19 и пострадали три человека.

"По предварительным данным, погибли 19 человек, трое пострадали. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются", - сказал он. Позднее он уточнил, что из самолета извлекли живыми еще четырех человек.

Источник также добавил, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ

В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета.

"В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинск. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова", - сказано в сообщении ведомства.

По уточненным данным МЧС, на борту самолета находились 23 человека. Семеро выживших были деблокированы из самолета.

K-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».