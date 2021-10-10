Дмитрий Болкунец: Спасите свои жизни — не идите на работу 4 10.10.2021, 13:31

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Универсальный метод.

Политолог Дмитрий Болкунец в новой программе Studio X97 ответил на вопрос ведущего Евгения Климакина, верит ли он в эффективность забастовки:

— Забастовка, я считаю, — один из методов рабочих достучаться до власти.

Недавно посещал предприятия в Гданьске, вернее, музей в Гданьске, который посвящен «Солидарности». Именно забастовка тогда в 1980-е годы, а сначала в 1970-е годы, послужила причиной и положила основу реформам в будущем в польской политике, экономике, социальной сфере. Рабочие 18 дней бастовали, 21 пункт выдвинули, написали их причем на заборе, на доске деревянной повесили на забор возле ворот главного здания судоверфи, и это послужило тому, что вся Польша восстала. И власть вынуждена была считаться, потому что экономика парализована была.

Я считаю, что забастовка — это самый, наверное, лучший инструмент, каким образом можно достучаться до власти, заставить их выполнить требования общества, включая политические преобразования, экономические, защиту прав трудящихся, защиту рабочих мест и так далее. Я думаю, что этим надо путем идти, но здесь я согласен с коллегами, что не надо думать, что кто-то кого-то подставляет. Если человек чувствует, что он не готов идти на работу — он остается дома. А у нас ковид в Беларуси, активная фаза, и это тоже защита. Спасите свои жизни — не идите на работу, если вы считаете, что вас не защищают на ваших рабочих местах, если не дают вакцину необходимую и так далее. Поэтому, я считаю, это хороший метод.

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