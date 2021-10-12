«Слив» из Центра гигиены и эпидемиологии: опубликована секретная база случаев коронавируса в Минске за сутки 4 12.10.2021, 8:40

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О чем говорят эти цифры?

С сайтом zerkalo.io связался сотрудник системы здравоохранения из Минска. Он передал редакции документ, в котором собраны экстренные извещения о положительных тестах на COVID-19, поступивших в центр гигиены и эпидемиологии Минска.

Всего в документе — более трех тысяч случаев, которые эпидемиологи зарегистрировали за одни сутки 7 октября. Объясняем, что значат эти цифры и публикуем «портрет заболевшего» на основании столичных данных.

Что за документ?

Документ называется «Номера_экстренных_извещений_за_07_10_2021», это таблица.

Медики, которые работают с коронавирусными пациентами, должны отправлять такие извещения о каждом случае подтвержденного COVID-19. В городском центре гигиены и эпидемиологии информацию собирают, систематизируют и присваивают извещениям номера.

Внутри полученного нами документа — информация о каждом извещении, зарегистрированном 7 октября. Указаны личные данные пациентов, информация о диагнозе и месте, где его поставили. В исходных данных документа указана фамилия, такая же как у врача-эпидемиолога ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии». Скорее всего, документ был создан именно в этом центре.

скриншот: zerkalo.io

скриншот: zerkalo.io

Документ настоящий?

Мы считаем, что да. Несколько медиков из разных организаций здравоохранения подтвердили нам это. Они сообщили, что пациенты, указанные в таблице, действительно лечились в их учреждениях и получали положительный результат теста на COVID-19.

Также мы связались с несколькими заболевшими, фамилии которых есть в списке. Они подтвердили, что проверялись на коронавирус и результат был положительным. Кроме того, мы получили данные об общем количестве экстренных извещений за 12 дней в сентябре и октябре — цифры из разных источников совпали.

Сколько людей болеет?

В таблице за 7 октября — информация о 3089 экстренных извещениях для 3076 пациентов. Информация получена из 83 минских организаций здравоохранения — поликлиник, больниц, РНПЦ, медцентров.

Извещений получилось несколько больше, чем пациентов. В 13 случаях на одного пациента приходилось сразу две записи с одинаковой информацией. В каждом случае «дублирования» одного человека регистрировали либо в двух медучреждениях, либо в двух районных центрах эпидемиологии. Вероятно, это можно объяснить техническими ошибками.

Почти у всех пациентов в таблице указан первичный диагноз «коронавирусная инфекция неуточненная (подтверждена лабораторно)». У двоих — «вирусная пневмония, вызванная SARS-COV-2».

По данным источников Zerkalo.io, по Минску экстренных извещений за период с 29 сентября до 10 октября было столько:

Получается, Минздрав врет в своих ежедневных отчетах?

Мы не можем однозначно это утверждать. Минздрав каждый день публикует в телеграм-канале официальные данные о числе случаев COVID-19 в Беларуси. Эта цифра пока ни разу не превышала 2 000. Но есть важные нюансы.

В сводках ведомства пишут так: «за сутки в Республике Беларусь зарегистрировано … пациентов с COVID-19». Мы не знаем, в какой момент заболевшего «регистрируют»: это может быть момент получения положительного результата теста на COVID-19, момент передачи данных о нем в центр гигиены и эпидемиологии или момент передачи информации в Минздрав. Все это может происходить в разные дни и влиять на цифры на определенную дату. Мы спросили в Минздраве, по какому принципу они формируют ежедневные сводки, но нам пока не ответили.

Данные, которые мы получили, — это все случаи подтвержденного COVID-19, которые были зарегистрированы в минском центре гигиены и эпидемиологии в конкретные дни. При этом некоторым пациентам диагноз поставили в этот же день, а некоторым — раньше.

Поэтому мы не можем напрямую сопоставить полученные данные с цифрами Минздрава — нам не хватает методологии подсчета заболевших министерством.

Официальные данные от Минздрава по всей Беларуси в сравнении цифрами, которые получили мы, выглядят так:

Cколько умерших?

В документе за 7 октября есть информация об одной смерти. 50-летняя пациентка обратилась к медикам 30 сентября, в этот же день ей поставили первичный диагноз «коронавирусная инфекция неуточненная (подтверждена лабораторно)» и положили в больницу. Заболевание протекало в тяжелой форме. Уже на следующий день — 1 октября — женщина умерла. В документе ее указали как неработающую, она не была привита от COVID-19.

Окончательный диагноз «коронавирусная инфекция» пациентке поставили только через неделю — 7 октября. В этот же день ее случай зарегистрировали в городском центре гигиены и эпидемиологии.

Данных об умерших в другие дни у нас нет.

Кто сейчас болеет?

В таблице за 7 октября собраны не только диагнозы, но также информация о здоровье и лечении каждого из пациентов. Обезличенные данные о 3 076 минчанах, которые одновременно попали в базу, позволяют составить примерный «портрет болеющего» для Минска.

Пол. 60% всех пациентов в документе — женщины, 40% — мужчины.

Возраст. Примерно каждый третий — старше 50 лет. Самому возрастному пациенту — 95 лет, это женщина 1926 года рождения. Судя по документу, она болеет в легкой форме, ее не госпитализировали.

Дети. В таблице 210 несовершеннолетних, из них 9 — годовалые дети, 11 — дети до года. Самая юная пациентка родилась в сентябре 2021 года, сейчас ей меньше трех недель. У нее заболевание средней тяжести, ее госпитализировали.

Вакцинация. Из 3086 заболевших 2 906 — не привиты (94% от общего числа), 40 — привиты (примерно 1% от общего числа заболевших). Еще 35 пока не достигли возраста вакцинации, семь не закончили курс вакцинации, один отказался от прививки, еще у одного пациента есть противопоказания. Для 86 пациентов нет данных о вакцинации.

Место работы. У некоторых пациентов указано основное место работы. Судя по таблице, COVID-19 выявляли у сотрудников абсолютно разных учреждений: вузов, колледжей, школ, детских садов, магазинов, отелей, аэропорта, заведений общепита, учреждений здравоохранения, транспорта, ИТ-компаний, заводов, банков, силовых структур. Одних только сотрудников средних школ за день эпидемиологи зарегистрировали 96.

Вспышки заболевания. Данные позволяют узнать, в каких местах заболевших больше, чем в других. Например, из некоторых школ эпидемиологи получали информацию сразу о 5−6 заболевших работниках и учениках. На одном из минских заводов за сутки зарегистрировали 15 сотрудников с COVID-19. В шести крупных минских вузах — по 47, 23, 23, 18, 16 и 14 заболевших, о которых эпидемиологи узнали 7 октября.

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