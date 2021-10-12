На свободу вышла подруга семьи Бабарико и другие фигуранты дела «Белгазпромбанка» 2 12.10.2021, 9:38

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Им изменили меру пресечения.

Как сообщают разные источники, 11 октября на свободу из СИЗО №1 вышла Светлана Купреева, один из координаторов инициативной группы Виктора Бабарико, передает gazetaby.com.

Купреева была задержана 11 июня 2021 года. Она была близкой подругой погибшей жены Виктора Бабарико. Против Купреевой было заведено дело по статье 243 «Уклонение от выплаты сумм налогов». Суд так и не состоялся. Светлана Купреева была признана политзаключенной.

Также на свободе оказались бывший член правления «Белгазпромбанка» Владимир Сажин, друг Виктора Бабарико Дмитрий Жeрдецкий, а также личный помощник Бабарико Дмитрий Карако.

Светлане Купреевой, Дмитрию Карако и Дмитрию Жердецкому изменили меру пресечения — они находятся дома со своими близкими. Связи с ними пока нет, отмечает телеграм-канал Виктора Бабарико.

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