Как выглядит сухой паек для литовских первоклассников 4 13.10.2021, 17:04

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иллюстрационное фото Shutterstock

Фотофакт от семьи белорусов, переехавших в Вильнюс.

Минчане, переехавшие в Вильнюс, поделились фотографией «сухпайка», который школа передала их дочери-первокласснице. В наборе — свинина, эко-сметана, творог, йогурт и кило яблок.

По словам читателей «Салідарнасці», все первоклассники в школах Вильнюса получают бесплатное питание. Если дети не посещают школу из-за карантина, связанного с коронавирусом, им полагается сухой паек.

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