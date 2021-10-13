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Как выглядит сухой паек для литовских первоклассников

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  • 13.10.2021, 17:04
  • 14,378
Как выглядит сухой паек для литовских первоклассников
иллюстрационное фото Shutterstock

Фотофакт от семьи белорусов, переехавших в Вильнюс.

Минчане, переехавшие в Вильнюс, поделились фотографией «сухпайка», который школа передала их дочери-первокласснице. В наборе — свинина, эко-сметана, творог, йогурт и кило яблок.

По словам читателей «Салідарнасці», все первоклассники в школах Вильнюса получают бесплатное питание. Если дети не посещают школу из-за карантина, связанного с коронавирусом, им полагается сухой паек.

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