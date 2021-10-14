Россия нанесла удар по еще одному бизнесу Лукашенко 2 14.10.2021, 19:49

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«Цветочную лавочку» прикрыли.

Ввоз цветов из Беларуси в Россию упал почти на $100 млн — до $14,9 млн. Это связано с тем, что перестала действовать «белорусская схема», при которой несколько операторов освобождались от НДС при ввозе цветов, обращает внимание РБК.

В самом начале 2021 года российский сайт «Проект» опубликовал расследование о контрабанде и реэкспорте товаров из Беларуси. О реэкспорте цветов заговорили на официальном уровне. Бизнес был связан с придворными бизнесменами Лукашенко — Александром Шакутиным, Алексеем Олексиным, Николаем Воробьем и Александром Зайцевым.

Поставки дешевых цветов удалось пресечь отменой Минском нулевого НДС.

До 31 августа 2021 года ряд операторов освобождался от НДС в 20% при ввозе в Беларусь продукции, в том числе цветов, которую потом экспортировали в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Льгота создала так называемую белорусскую схему экспорта в Россию, с помощью которой продавцы импортных цветов из Эквадора, Кении, Нидерландов и других стран могли реализовывать их по заниженным ценам на российском рынке.

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