Европа начала отбор газа из хранилищ 1 15.10.2021, 8:56

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фото: fotolia.com

Cтарт отопительному сезону был дан на фоне рекордно высоких цен на «голубое топливо».

Европа дает старт отопительному сезону и впервые c апреля по-крупному забирает газ из хранилищ, в которых не хватает более 20 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом, пишет finanz.ru.

В четверг, 14 октября, запасы в европейских ПХГ упали на 1363 ГВт/ч после того, как расход газа практически одновременно начали крупнейшие потребители - Германия, Франция, Австрия и Чехия, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Словакия «распечатала» хранилища 11 октября вслед за Венгрией и Нидерландами, которые первыми начали тратить газ еще на прошлой неделе.

Холодный сезон, который Европа встретила с хранилищами наполненными на 15% меньше, чем в прошлом году, начался на неделю раньше обычного: в среднем отбор газа начинается 20 октября, а в отдельные годы, например, в 2013-м, ПХГ оставались в режиме наполнения вплоть до первых числе ноября.

Ближе всех к энергетическому кризису - Германия, она находится «на острие ножа», потому что газа до весны может физически не хватить, пишут аналитики Nordea: в хранилищах «Газпрома» на территории страны 16,9 млрд кубометров, тогда как расход за октябрь-март составляет 17,5-20 млрд кубов.

«Подземные хранилища газа к началу зимнего сезона заполнены меньше среднего показателя на этот период», - констатировала в четверг еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Объемы - скудные», но их хватит, если зима не будет чересчур холодной, сказала она, выступая в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

«В то же время, если мы столкнемся с невероятно холодной зимой в сочетании с непредвиденными перебоями поставок, то тогда нам потребуется еще газ», - заявила Симсон.

Ситуация с подземным хранением газа в Европе в этом году «напряженная, но далеко не критичная», полагают эксперты Центра энергетики «Сколково».

На 29 сентября в европейских ПХГ было около 80 млрд кубометров, а в 2015 году - 83 млрд кубометров, в 2014-м - 86 млрд. При этом в 2011-13 гг Европа встрачала зиму, имея лишь 60-70 млрд кубов.

Впрочем, и потребление газа с тех пор выросло, а внутренняя добыча упала. Предстоящая зима станет первым крупным тестом для европейских климатических лоббистов, поскольку рост цен на энергоносители ударит напрямую по кошелькам потребителей, пишет Nordea.

Это может стать горячей темой на предстоящих европейских выборах, например, во Франции, предупреждают эксперты.

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