Медведь, попытавшийся укатить с крыльца понравившуюся тыкву, стал звездой Сети 1 15.10.2021, 12:42

3,884

Животное решило начать праздновать Хэллоуин заблаговременно.

Эшли Лароз посмеялась, когда поняла, что к ней в гости приходил медведь, решивший начать праздновать Хэллоуин слишком заблаговременно, пишет 120.su.

Время выпрашивать угощения ещё не наступило, но этот мишка, снятый на видео в Онтарио (Канада), вознамерился ни в чём себе не отказывать. Его внимание привлекла красовавшаяся на крыльце тыква.

Правда, с плодом пришлось помучиться. Зверь пробовал и тащить тыкву в лапах, и хватать её зубами, и даже катить. Вот только он не особенно преуспел, и Эшли позже обнаружила несчастный плод недалеко от входной двери — пожёванный, но не украденный.

Кстати, местные власти воспользовались случаем и обратились к зрителям, посмотревшим видеоролик домовладелицы. Смех смехом, но медведи могут быть опасны, так что, вполне возможно, стоит отказаться от привычки украшать крыльцо тыквами, которые так привлекательны для непрошеных визитёров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».