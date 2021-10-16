Гарри Погоняйло: Я бы поставил властям «двойку» за ситуацию, которую мы наблюдаем с COVID-19 8 16.10.2021, 8:14

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Гарри Погоняйло

Действия режима следует оценивать как преступные.

По сведениям медиков, 4-я волна коронавируса в Беларуси напоминает по своим масштабам катастрофу в итальянском Бергамо во время первой волны пандемии.

Сайт Charter97.org попросил председателя юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло оценить ситуацию с COVID-19 в стране и действия властей во время эпидемии.

– Какие меры вы предпринимаете, чтобы защитить себя во время пандемии?

– Я и моя жена работаем удаленно второй год, сидим на даче и крайне редко выезжаем в Минск, только если где-то срочно надо что-то сделать, закупиться и так далее. Летом мы вакцинировались российской вакциной Sputnik. Думаю, в нашем положении этот способ наилучший для того, чтобы не подхватить COVID-19 в транспорте или в иных местах общего пользования, где есть скопления людей.

– Как бы вы оценили меры властей по предотвращению распространения COVID-19?

– Только сейчас, с 4 волной власти очухались и пытаются вводить определенные ограничения. Например, вводится масочный режим в общественных местах, в частности на транспорте, предполагается административная ответственность за нарушения эпидемиологического режима. А так, в принципе, никакие другие меры оперативного характера не принимаются.

Студенты не переводятся на онлайн-обучение. Это можно было бы делать и в старших классах школ, если есть серьезная опасность заражения, а также в ряде других мест ввести ограничительные меры на посещение, например, театров, кинотеатров, спортивных заведений, где присутствуют массовые зрители, проходят тренировки, зрители приходят на просмотр соревнований. К примеру, в странах-соседях, где действительно повышенная ситуация с COVID-19, вводятся локдауны, иные ограничения, жестко контролируется их выполнение. Для этих целей подключается полиция, напряжены все органы исполнительной власти.

– Недавно были опубликованы документы из Центра гигиены и эпидемиологии. Изучая эти документы, стало известно, что 7 октября только в Минске было заражено 3086. По официальным данным, в этот день в стране заразилось 1983 человека. Как вы считаете, похожая ситуация с Минском происходит и в других городах?

– Конечно, ситуация со статистическими данными – явная беда, обман, и такое поведение властей следует оценивать как преступное. Несоответствие с действительностью, которое наблюдают прежде всего врачи поликлиник и стационарных лечебных заведений, куда попадают тяжелобольные ковидники, недопустимо. Многие находятся на больничных койках в палатах, проходя лечение в стационарах, либо в домашних условиях, и правдивая информация должна быть доступна для всех.

Вот сейчас моя дочка, которая, слава богу, была привита, подхватила COVID-19. Семью посадили на жесткий карантин, то есть дети-учащиеся не ходят на учебу. Мы тоже на даче продолжаем отсиживаться, потому что дочь приезжала к нам на дачу с детьми. Поэтому мы вынужденно и в целях безопасности перешли на строгую изоляцию. Но это наше добровольное заточение. Никто к нам из медперсонала, территориальной поликлиники, ни из того учреждения, которое выявило COVID-19 у дочери, с нами не связывалось относительно того, как мы себя чувствуем и что нам необходимо находиться на самоизоляции.

В общем-то, у наших властей плевое отношение к населению начиная с первого фактического «руководителя государства», заканчивая местными службами здравоохранения. Они не нацелены на жесткую борьбу прежде всего с профилактикой из-за ситуации с COVID-19 и необходимостью усиления работы по прививкам. У меня соседи, муж и жена тяжело переболели, находились в стационаре, а других соседей, которые контактировали с ними, даже не предупреждали, что, возможно, они должны пройти какие-то обследования на COVID-19, добровольно и в силу особой опасности привиться и самоизолироваться.

Я бы поставил нашим службам и властям двойку за ту ситуацию, которую мы наблюдаем сегодня с COVID-19. Ковид-диссидентство продолжается. Мало того, что люди тысячами уезжают по политическим мотивам, так они еще тысячами мрут от болезней, в частности от COVID-19. В целом медицинская отрасль, и в особенности управленцы, оказались не готовы к такой ситуации.

– Некоторые эксперты отмечают, что к декабрю в стране может случиться настоящий коллапс из-за ситуации с COVID-19. Они отмечают переполненность больниц, а также нехватку медперсонала. Что вы думаете по этому поводу?

– Я не специалист, могу только оценивать с позиции обывателя, что жизнь-то действительно одна. Ответственность за здоровье нации прежде всего ложится на власть предержащих. Если серьезная ситуация в мире и в стране, то необходимо изо всех сил и возможностей тратить средства не на силовиков, не на армию, не на бодание с Западом, а следует сосредоточить усилия и материальные возможности на борьбе с COVID-19. То есть, на приобретении качественных прививочных материалов, на расширении стационарных условий для лечения больных, закупках медоборудования, производстве того же кислорода.

В статьях пишут, что Осиповичское предприятие и какие-то другие предприятия вынуждены отдавать в сутки по баллону с кислородом в больницы, потому что кислорода не хватает. Не такие добровольные пожертвования должны быть, а целенаправленная работа властей для того, чтобы оборудования и кислорода хватало для стационаров. Иначе действительно смертность будет угрожающе расти.

Это должно беспокоить прежде всего органы исполнительной власти, начиная от местных советов, заканчивая Министерством здравоохранения и Советом Министров. Я не говорю про нашего вождя-всезнайку, его администрацию и такой орган, как «совет республики», возглавляемый известной мадам. Они просто в этой ситуации оказались подпевалами, их абсолютно не заботит, что происходит с нашими людьми, нашими гражданами в этой ситуации.

Эти люди шлепают абсолютно бесполезные законы по закручиванию гаек вместо того, чтобы заняться реальной угрозой, с которой надо бороться, а не смотреть на нее сквозь пальцы и надеяться, что обойдется. Такое отношение к людям как раз и вызвало первую волну негодования 2020 года, на которую власти не рассчитывали и не были к ней готовы.

Медработников не хватает, они оказались под жестким прессом. Мало того что сама ситуация с COVID-19 вызывает напряжение в работе медперсонала, так еще и гонения на медработников за проявленную гражданскую и профессиональную позицию. Многие из медработников вынуждены были покинуть страну, о материальных и денежных компенсациях для медработников идут только сплошные разговоры, а реального дела нет.

Люди же видят, как обращаются с этими специалистами, поэтому многие из них вынуждены уходить из профессии. Не хватает и младшего персонала, который обеспечивает уход за больными, специалистов-врачей. Вот в таком напряженном положении они работают на износ, не чувствуя соответствующей заботы и отдачи от государства.

Сейчас хоть стали говорить о ценности медицинских кадров и необходимости поощрения, но это только слова, гонения продолжаются, увольняют за гражданскую позицию. Где-то вводятся драконовские меры по переработке, причем не всегда они достойно и вовремя оплачиваются. Врачи работают просто героически, но на самом деле на износ. Такое положение не может длиться долго. Конечно, в этой ситуации нужно было бы напряжение уменьшить.

– Насколько сегодня опасно работать, зная, что не соблюдаются меры безопасности и фактически провалена компания по вакцинации?

– Тут сложный вопрос. Если говорить, почему люди не хотят делать прививку, могу предположить, что нет контрпропаганды. Я вижу, что много информации гуляет якобы об опасности прививок, контрпропаганда не действует в этом отношении. Нет достаточно продуманной программы убеждения, а где-то и принуждения определенной группы работников, которые связаны, например, со сферой обслуживания, тех же врачей, педагогов, рестораторов, чтобы они были в первую очередь привиты.

Затем надо постепенно переходить к соответствующим группам гражданам, которые наиболее подвержены риску заболевания. Ведь многие находятся на учетах: диабетики, сердечники, легочники и другие. Эти категории необходимо чуть ли не насильно заставлять прививаться, вызывать в поликлиники, обходить, так сказать, поквартирно и прививать в обязательном порядке престарелых, находящихся в зоне риска.

Сейчас поликлиники забиты, там тоже происходит волна заражений. На новую волну ковида накладывается подходящая по времени волна эпидемии гриппа. Я должен был лечь в дневной стационар своей территориальной поликлиники для профилактического лечения по своим хроническим болячкам, но не хочу сейчас в данных условиях рисковать, поэтому пропущу полугодие. Но это опять-таки в ущерб моему здоровью по тем заболеваниям, которые у меня уже имеются, потому что я опасаюсь подхватить COVID-19. Лишний раз действительно приходится опасаться выходить куда-то. Уже два года я не был ни в театре, ни где-нибудь еще. В прошлые времена старался ходить на премьеры, поддерживал определенный статус любителя каких-то мероприятий такого характера, но сейчас вынужден заниматься самоограничением. И такое поведение считаю нормальным и необходимым в настоящее время.

Хорошо, что я осознанно принял такие решения для себя и своей семьи, но многих ведь в этом надо убежать, а где-то вводить такие запретительные меры, чтобы не подвергать людей опасности заражения тяжким заболеванием. Ведь на Западе введены реально жесткие меры по недопуску людей, скажем так, на групповые мероприятия – театры, рестораны, конференции и так далее.

У нас крайне тяжелая ситуация. Она запущена безответственным отношением властей, они до сих пор не хотят признать свои ошибки. Сотни людей мрут, а у нас создают иллюзию относительного благополучия с помощью неверной информации о заболевших, статистикой смертности, что относительное благополучие… У меня отношение крайне негативное и отрицательное к методам и «результативности» работы наших служб, правительства и местных властей.

– Какие меры безопасности вы бы посоветовали белорусам, чтобы обезопасить себя и своих близких?

– Прежде всего уже доказана и показана практикой необходимость вакцинации. Хотя бы раз в год прививаться, потому что вирус мутирует, поэтому нужны обновленные прививки. Необходимо жестко соблюдать масочный режим, пока у нас эпидемиологическая ситуация. Да, это непросто, нужны жесткие меры ограничительного характера, но на них нужно идти и убеждать граждан в их необходимости, твердо и целенаправленно, если такие решения приняты.

Я не санитарный врач, но необходимо делать все, что имеет шанс на результат и эффективность, все должно быть использовано. Самое главное сегодня – укрепление медицинских кадров, расширение обучения медиков, чтобы больше людей шло в эту профессию, строительство стационарных медучреждений, увеличение койко-мест.

Сейчас ведь под COVID-19 отдают места в больницах, а вот плановые операции на время отменяются или не проводятся вовсе. Это все валом накатывает и увеличивает заболеваемость, и тяжесть хронических, и неожиданно возникших заболеваний, которые необходимо вовремя лечить, а при необходимости – оперировать. Если все откладывается, то данная ситуация сама по себе может тоже приводить к смертельным случаям.

Коронавирус перекрывает возможности для нормального и планового стационарного лечения других больных. В этом тоже есть определенная опасность. Поэтому многие сегодня в ожидании, подвергают себя дополнительному риску умереть от того заболевания, от которого они страдают. Именно оперативное и своевременное вмешательство могло бы помочь им, но, увы, и стационары не идут на это, и врачи, которые наблюдают больных, не могут позволить решить проблему конкретных людей. Класть-то некуда, руки заняты у врачей другими больными, в частности ковидными. Многие врачи, даже непрофильные, вынуждены оказывать помощь ковидным.

Надо, чтобы работали специалисты. Они должны предлагать правительственным чиновникам те необходимые меры, которые нужны сегодня. В свою очередь, управленцы должны проводить соответствующую политику, настраивать правительство на необходимость непросто затыкать дыры, а демонстрировать профессиональное отношение к проблеме, чтобы это было все планово, поддерживалось материальными ресурсами, кадровыми, организационными. В том числе и необходимостью закупки соответствующих вакцин, лекарств, технических приборов, приспособлений для эффективного лечения и многое другое.

В этой ситуации трудно предположить, на что способно наше правительство. Пока я не вижу ничего доброго в том, что происходить в стране, в частности по борьбе с COVID-19. Как говорил один человек: «Иногда не до законов». Так вот сегодня иногда и не до здравоохранения, хотя ситуация требует именно переоценки всех возможностей государства на борьбу с коронавирусом, а не губами шлепать и руками махать по различным назревшим проблемам, не терпящим отлагательств.

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